Казань, 20 ноября 2020, 14:19 — REGNUM Муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин от имени духовного управления мусульман республики и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, а также его коллегам в митрополии и всем православным Татарии.
Он пожелал сил и терпения родным и близким, коллегам, чтобы перенести боль этой невосполнимой утраты, отметив, что Феофан был человеком блестящего ума, с богатым духовным опытом, отзывчивым и милосердным.
ИА REGNUM напоминает, 20 ноября на 74-м году жизни от осложнений, вызванный коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
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