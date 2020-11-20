Казань, , 14:19 — REGNUM Муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин от имени духовного управления мусульман республики и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, а также его коллегам в митрополии и всем православным Татарии.

« Имамы Республики Татарстан также потрясены кончиной владыки, поскольку невозможно переоценить его вклад в укрепление межконфессионального согласия и мира в нашем обществе. Его выступления и призывы сближали народы Татарстана! » — отметил Самигуллин.

Он пожелал сил и терпения родным и близким, коллегам, чтобы перенести боль этой невосполнимой утраты, отметив, что Феофан был человеком блестящего ума, с богатым духовным опытом, отзывчивым и милосердным.

ИА REGNUM напоминает, 20 ноября на 74-м году жизни от осложнений, вызванный коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

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