Москва, , 14:11 — REGNUM Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с требованием удалить из ряда изданий материалы, порочащие его деловую репутацию. Об этом пишет 20 ноября газета «Ведомости».

Поводом для иска стала статья, опубликованная в «Ведомостях» в 2017 году. В ней упоминался захват офиса строительной компании СПК «Развитие» в Москве в 2005 году. Издание связало с Керимовым этот инцидент.

«Аналогичные требования в иске Керимов выдвинул к изданиям Forbes и «Собеседник» — суд их также удовлетворил», — рассказал руководитель юридического отдела издания Алим Ульбашев.

Ещё одним ответчиком выступило физическое лицо. Это женщина, которая в октябре 2020 года опубликовала ссылки на материалы всех трёх изданий на своей странице в соцсети Facebook.

Суд обязал названные издания опровергнуть информацию об истце и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Пользователь Facebook выплатит 1 тыс. рублей.

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