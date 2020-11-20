Архангельск, , 14:06 — REGNUM За сутки число ковидных пациентов в Архангельской области пополнили 332 человека. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 27 983 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших: 97 архангелогородцев, 77 жителей Северодвинска, 29 жителей Котласского района. Растет заболеваемость COVID-19 в Устьянском, Вельском, Плесецком, Приморском, Онежском, Коношском районах и Новодвинске.

«Кроме того, зарегистрировано семь завозных случаев COVID-19: шестеро заболевших — жители Архангельской области, вернувшиеся с отдыха в Турции, один — житель Владимирской области, приехавший в регион», — сообщили в штабе.