Москва, , 14:08 — REGNUM Артистам и людям творческих профессий не следует просить материальной помощи у государства. Об этом 20 ноября рассказал российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер Стас Михаилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Уличные музыканты

Певец признал, что из-за коронавируса и введенных ограничений артисты потеряли источники доходов. Однако решать эту проблему следует самостоятельно.

«Меня отец всегда учил, что одеяло надо натягивать по размеру. Мы попали в ситуацию, в которой ещё никто никогда не был, — это стихийный форс-мажор. Но просить деньги у государства, я считаю, неправильно. Наша профессия стихийная — сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Не надо выпячивать: нам не на что жить. Есть профессии, которым больше нужна помощь. Я сам пострадал, но переживём с Божьей помощью», — сказал Михайлов.

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