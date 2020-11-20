Чита, , 14:04 — REGNUM В Забайкальском крае нарушения противоэпидемиологических мер безопасности стало причиной составления и передачи в суды более 1000 протоколов об административных правонарушениях. Подробности по итогам заседания оперативного штаба региона сообщает сегодня, 20 ноября, пресс-служба забайкальского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, федеральными экспертами выявлена зависимость на уровень роста заболеваемости от количества штрафов на 100 тысяч населения.

«Среднее количество штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 тысяч населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка восьми штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, порядка 18 штрафов на 100 тысяч населения. В Забайкалье пока уровень составлял порядка девяти штрафов на 100 тысяч населения», — отметила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 ноября общее число выявленных носителей коронавируса В Забайкалье составляет уже 16 829 человек, причём 271 из них добавился только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё пятеро забайкальцев погибли от COVID-19