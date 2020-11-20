Махачкала, , 14:05 — REGNUM Хищение почти 8 млн рублей бюджетных средств выявлено в культурно-досуговом центре Левашинского района Дагестана. Возбуждены уголовные дела в отношении начальника и бухгалтера учреждения, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, с 2017 по август 2020 года бухгалтер муниципального центра незаконно перечислил с банковского счета учреждения на сторонние карты более 7,9 млн рублей, а затем их похитил. Деньги эти предназначались на оплату налоговых и социальных отчислений.

Отмечается, что хищение средств стало возможным из-за ненадлежащего исполнения начальником центра своих должностных обязанностей. Так, он не обеспечил целевое использование средств учреждения, в том числе своевременную и полную уплату налогов и сборов. Кроме того, в нарушение установленного порядка директор допустил использование бухгалтером своей электронной цифровой подписи.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а начальнику центра инкриминируется халатность.

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