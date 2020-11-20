Томск, , 14:01 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) открылся 20 ноября в Томской области.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной администрации, ЦУР станет площадкой по мониторингу, обработке и анализу обращений граждан для решения проблем органами власти. Центр призван ускорить коммуникации между жителями и властью.

Будут рассматриваться как официальные обращения, так и опубликованные в открытых источниках, например в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР создаются во всех регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина.

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