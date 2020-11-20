Пенза, , 14:01 — REGNUM В Пензенской области проверили неохраняемые потенциально опасные для жизни и здоровья детей объекты. Всего прокуроры выявили 144 таких объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Особую озабоченность вызывают аварийные дома, расположенные в городской среде, а также наличие большого числа заброшенных зданий, собственники которых не известны. В ходе прокурорских проверок обнаружено 31 нарушение законодательства, в целях устранения которых направлено 32 акта прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, директора одного из ООО в Пензенской области оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Так, 16 мая 2019 года пятилетний мальчик, спускаясь с горки на детской площадке в селе Засечном на улице Радужной, получил повреждение в виде перелома поясничного позвонка, на него упало полотно ската горки.

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