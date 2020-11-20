Чита, , 13:55 — REGNUM Забайкальские власти досрочно открыли центр управления регионом (ЦУР). Работа структуры, призванной оперативно и качественно решать проблемы граждан, началась с 19 ноября. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте правительства края.

Как пояснил губернатор Забайкалья Александр Осипов, ЦУР будет координировать обработку всех видов обращений, сообщений и жалоб, в том числе, опубликованных в открытых интернет источниках, контролировать сроки и качество обработки поступивших сигналов.

«Работа с обращениями забайкальцев — это важнейшая для нас задача. Необходимо получать напрямую информацию с мест, решать вопросы, с которыми обращаются люди. Важно избегать проявлений низкой дисциплины конкретных чиновников, до конца доводить все вопросы и жалобы граждан», — отметил глава Забайкалья.

В состав созданного ЦУРа вошли платформа обратной связи — портал «Голос забайкальца» и система мониторинга обращений населения в социальных сетях «Инцидент Менеджмент». За 2020 год с помощью этих сервисов было обработано более 12 тысяч обращений.

«Основное отличие ЦУра от традиционной системы работы с обращениями граждан в том, что ответ на жалобу поступит заявителю не через 30 дней, а гораздо оперативнее. Средний срок обработки обращения в Забайкалье составляет всего около 4 часов», — пояснил руководитель регионального ЦУРа Вячеслав Кулаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создать в регионах центры управления поручил президент РФ Владимир Путин. ЦУР в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны запустить в России до 1 декабря 2020 года.

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