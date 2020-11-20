Москва, , 13:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Свои поздравления патриарху он адресовал в ходе сегодняшней встрече в Кремле. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба администрации главы государства.

«Хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с Вашим Днём рождения. Хочу Вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать Вам здоровья, пожелать Вам успехов на благо России и поблагодарить Вас за то, что Вы делаете для страны», — сказал российский лидер.

Он также поблагодарил патриарха и всех священнослужителей и Русской православной церкви за то служение, которое они несут в очень сложных условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня, 20 ноября, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 74 года. В день своего рождения он совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкина.