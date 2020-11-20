Пенза, , 13:41 — REGNUM Пензу начали украшать к Новому году. На главных улицах и путепроводах Пензы засветились новогодние перетяжки, консоли и светодиодные гирлянды. Основные работы проводятся силами ЗАО «Пензенская горэлектросеть», сообщает мэрия.

Руководителями объектов потребительского рынка оформляются фасады зданий, входные группы, оконные витрины, интерьеры торговых залов. На площади Ленина продолжается монтаж главной ёлки города.

Основные работы по оформлению города планируется завершить до 1 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ёлочные базары в Пензе откроются 1 декабря и будут работать по 31 декабря. Новогодние сосны и ели можно будет приобрести на 70 торговых площадках.