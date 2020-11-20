Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Разработчики из Bungie значительно ослабили новый подкласс Варлоков в игре Destiny 2. Об этом 20 ноября сообщает издание PCGamer.

Как оказалось, новые способности Варлоков помогали им замораживать других персонажей с расстояния до 28 метров и убивать могущественных рейд-боссов всего с нескольких ударов. В связи с этим разработчики понизили наносимый ими урон и пересмотрели общий баланс класса.

Напомним, игра Destiny 2 получила новое масштабное дополнение под названием «За гранью Света». В нём геймерам стал доступен элемент под названием Стазис, позволяющий замораживать противников.

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