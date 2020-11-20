Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензе 23 ноября состоится открытие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Работать он будет на базе областного центра развития творчества детей и юношества. Педагогический состав прошел соответствующую подготовку, и будет обучать коллег, детей и их родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Отличительной особенностью проекта являются мобильные автогородки. Автоплощадки «Лаборатория безопасности» будут выезжать в школы области, и собирать детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование внутри автобуса позволит моделировать дорожные ситуации. Также на базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств.

На территории страны это будет 53-й по счету центр, который откроют в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей. Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, первый в Дагестане центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма откроется 26 ноября в Махачкале, на базе детско-юношеской автошколы. Обучать правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде здесь будут детей в возрасте от пяти лет, а также родителей и педагогов.

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