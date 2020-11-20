Роли, США, , 13:35 — REGNUM Энтузиаст с ником antoyno при помощи различных модификаций смог устроить в игре Rocket Legue сражение с участием 120 автомобилей. Ролик с получившимся результатом он опубликовал на своём YouTube-канале 19 ноября.

Известно, что геймер использовал модификации Bakkesmod и MultiBot — так ему удалось сразиться с 199 ботами (персонажами, управляемыми компьютером). Однако после первого же забитого гола игра перестала функционировать.

Напомним, Rocket League — это соревновательная аркада от американской студии Psyonix. В ней геймеры пытаются забить мяч в ворота соперника, управляя автомобилем.

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