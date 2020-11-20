Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге 39 медицинским работникам стационаров ввели две дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 20 ноября заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, в настоящий момент в городе первую дозу двухкомпонентной вакцины получили 100 человек, полностью привились — 39 медиков. Сарана уточнил, что иммунитет у вакцинированных проявляется к 42-му дню с момента введения дозы.

«Мы продолжим прививать людей из группы риска. Первыми будут анестезиологи, затем патологоанатомы, сотрудники приемных покоев и медики из «красной зоны», — пояснил расстановку приоритетов Андрей Сарана.

Он добавил, что на следующей неделе ожидается еще одна поставка вакцины.

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Напомним, в ближайшее время в Санкт-Петербург поступит 4667 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).