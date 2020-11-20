Улан-Удэ, , 13:32 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Бурятии подвели итоги работы за девять месяцев с начала года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, всего за это время рассмотрено около 4,7 тыс. обращений жителей, 22,3% из которых поступили в письменном виде.

«Основная доля нарушений приходится на качество реализуемых товаров (37% обращений), жилищно-коммунальных услуг и бытового обслуживания населения (14%), финансовых услуг и услуг общественного питания (4,5%), а также транспортных услуг (4,3%)», — отметили в управлении.

В результате было возбуждено 44 дела об административном правонарушении, вынесено 52 предостережения о недопустимости нарушений. Подано 36 исков в отношений предприятий в сфере торговли и услуг, а также финансовых организаций. Потребителям присуждено более 1,3 млн рублей.

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