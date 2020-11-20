Липецк, , 13:32 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 20 ноября.

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Всего в регионе был зарегистрирован 91 летальный случай.

Выписаны после выздоровления были 7956 человек.

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