Москва, , 13:33 — REGNUM В микрорайоне Сходня подмосковных Химок завершено перепрофилирование терапевтического корпуса в инфекционное отделение. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Отмечается, что в общей сложности развернуто 180 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 10 мест — в отделении реанимации.

При этом в здании была создана система обеспечения медицинскими газами, проведен внутренний ремонт помещений с устройством санпропускника. Новое инфекционное отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

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