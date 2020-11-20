Уфа, , 13:34 — REGNUM Три детских технопарка «Кванториум» планируют создать в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Башкирия победила в конкуре на создание на базе общеобразовательных учреждений региона детских технопарков «Кванториум» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Отмечается, что с 2021 года по 2023 год планируется создать три детских технопарка в школах Салавата, Стерлитамака, Туймазы. На эти цели будет направлено 60 млн рублей.

Сообщается, что в 2017 году в Башкирии открылся первый «Кванториум» в республиканском детском образовательном технопарке. С 2018 года детские технопарки были открыты еще в 10 муниципалитетах. К 2020 году их число достигло 13 объектов.

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