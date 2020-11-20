Липецк, , 13:28 — REGNUM В Липецкой области 20 ноября подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 40 положительных тестов.

За весь период наблюдения 7956 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 99 — за последние сутки. 91 человек скончался. Два летальных случая подтверждёно за последние сутки.

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