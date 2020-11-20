Тюмень, , 13:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 171 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 20 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 168 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 ноября зарегистрировано 16 580 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 11 258 человека, 117 пациентов с COVID-19 скончались.