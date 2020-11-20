Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В больницах Ленинградской области удерживают резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на уровне 30−35%. В случае необходимости региональные власти готовы развернуть до трех тысяч специализированных коек. Об этом 20 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин во время заседания регионального оперштаба.

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По его словам, на сегодняшний день в медучреждениях региона развернуто 2327 коек, из них свободны 743 койки (32%). При этом область готова довести количество коек до трех тысяч. В качестве резервных мощностей рассматриваются койки Токсовской, Тосненской, Сиверской, Бокситогорской и Сланцевской больниц.

«Пока же больницы работают в режиме, определенном зонированием по принципу «светофора», — уточнил он.

Напомним, в «красной» и «желтой» зонах плановая помощь в стационарах и поликлиниках ограничена экстренными случаями и острыми состояниями. Детям до года плановые приемы сохранены в прежнем объеме, также поликлиники оформляют карты в организации отдыха и оздоровления и проводят осмотры для оформления в детские сады.

За последние сутки в Ленобласти выявлено 198 носителей коронавируса, это на одного человека больше, чем было днем ранее. Выписаны за минувшие сутки 210 человек, что на два человека больше, чем днем ранее.

К «красной» зоне в Ленобласти относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский районы. К «жёлтой» — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский и Лужский районы. К «зелёной» — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Сосновый Бор.

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