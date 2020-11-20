Женева, Швейцария, 20 ноября 2020, 13:23 — REGNUM Более 200 тыс. беженцев из Эфиопии могут прибыть в соседний Судан в следующие полгода, заявили 20 ноября в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Reuters.
«Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта»
Число беженцев из Эфиопии в Судан может достичь 200 тыс. человек – ООН
«Вместе с другими агентствами мы подготовили план, рассчитанный приблизительно на 20 тыс. человек, и на сегодняшний день мы приняли уже 31 тыс. человек, поэтому первоначальное число уже превышено», — отметил представитель УВКБ ООН Аксель Бишоп на брифинге в Женеве.
«Согласно новым оценкам, это число может составить около 200 тыс. человек», — добавил он.
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.