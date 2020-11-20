Женева, Швейцария, , 13:23 — REGNUM Более 200 тыс. беженцев из Эфиопии могут прибыть в соседний Судан в следующие полгода, заявили 20 ноября в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Reuters.

«Вместе с другими агентствами мы подготовили план, рассчитанный приблизительно на 20 тыс. человек, и на сегодняшний день мы приняли уже 31 тыс. человек, поэтому первоначальное число уже превышено», — отметил представитель УВКБ ООН Аксель Бишоп на брифинге в Женеве.

«Согласно новым оценкам, это число может составить около 200 тыс. человек», — добавил он.