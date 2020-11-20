Махачкала, , 14:01 — REGNUM Более 17,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:00 20 ноября, сообщил федеральный оперативный штаб. За предыдущие сутки в республике инфекцию выявили у 107 человек — это наибольший суточный прирост с начала осени.

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Накануне в Дагестане выздоровели 112 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 16,1 тыс. человек, или около 89,8% инфицированных. Вчера в регионе умерли восемь пациентов с коронавирусом, а всего, по официальным данным, скончались уже 874 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоявшие время в Дагестане действует масочный режим в общественных местах м режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Студенты вузов республики частично переведены на дистанционный режим обучения.

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