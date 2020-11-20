Улан-Батор, , 13:22 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отправил письмо президенту ФРГ Франку Валтеру Штайнмайерту, в котором попросил помочь в получении вакцины от COVID. Об этом сегодня сообщила Администрация президента Монголии.

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Халтмаагийн Баттулга отметил расширение двухсторонних отношений во всех сферах, подчеркнул важность международных сотрудничества и взаимопонимания в условиях пандемии и выразил благодарность за то, что ФРГ активно участвует в разработке вакцины от коронавируса.

«Для Монголии с малым населением и большой территорией, низкая плотность населения помогает в борьбе с пандемией, ограничивая распространение инфекции. С другой стороны, в таких непростых условиях особо важно обеспечить безопасность медицинских работников, сотрудников полиции, управления чрезвычайных ситуаций, инспекторов профессионального надзора, которые в это время работают, чтобы обеспечить безопасность населения», — отметил Халтмаагийн Баттулга в своем письме.

В связи с этим, глава Монголии попросил президента ФРГ помочь в покупке вакцины, как только процесс разработки будет завершен.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Монголия обратилась за помощью в получении вакцины к Всемирному банку. Министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар заявил, что страна просит Всемирный банк профинансировать покупку на сумму в 50.6 млн долларов. Монголия надеется, что 1 доза препарата обойдется в два доллара. Предполагается, что вакцинирование пройдет около 60% населения. Первыми вакцину должны получить сотрудники учреждений здравохранения и работники организаций, контактирующие с большим количеством людей.

Отметим, в Монголии, где до недавнего времени не было выявлено случаев внутреннего заражения, 11 ноября была выявлена локальная вспышка COVID-19. Это стало причиной введения строгого карантина по 1 декабря.

К 20 ноября общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 555, 35 зараженных были выявлены за минувшие сутки. Число случаев передачи вируса внутри страны достигло 120. Самое большое количество случаев COVID-19 зарегистрировано в граничащем с Россией аймаке Сэлэнгэ.