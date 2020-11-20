Курск, , 13:21 — REGNUM В Курской области 20 ноября зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 13 тыс. 728 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 405 пациентов, в том числе 204 — за последние сутки. Скончались 163 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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