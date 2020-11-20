Курск, 20 ноября 2020, 13:21 — REGNUM В Курской области 20 ноября зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»
Всего в регионе выявлено 13 тыс. 728 положительных тестов.
Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 405 пациентов, в том числе 204 — за последние сутки. Скончались 163 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства