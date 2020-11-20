Тюмень, , 13:20 — REGNUM В городских школах Тюменской области продлено дистанционное обучение 6 — 11 классов до 6 декабря. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Образовательные учреждения, расположенные в сельских территориях, помимо Тюменского района, с 23 ноября переходят к очному режиму работы.

Отмечается, что дистанционное обучение позволило сократить число заболеваний коронавирусом и ОРВИ среди учителей и учеников региона, тем самым доказало свою эффективность.

Поскольку в сельской среде процент заболевших гораздо ниже, чем в городской, сельские школы переходят к обычному режиму работы.