Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Екатеринбург пока заслуживает лишь оценки «три с плюсом» в сфере обеспеченности объектов массового спорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат гордумы Тимофей Жуков.

«Плюс за то, что появилось стремление развивать площадки для массового спорта. Но «три» — потому что этих площадок не хватает. Когда появляется площадка, она быстро набирает такое количество людей, что других нет возможности там заниматься», — сказал парламентарий.

В городе, например, стала реализовываться программа «Спорт в каждый двор». Однако есть проблема с нехваткой как открытых, так закрытых площадок, например, бассейнов, добавил депутат. Урал известен своим непростым климатом, но, несмотря на это, люди охотно идут заниматься спортом в любое время года.

Улучшить ситуацию, считает Жуков, можно с помощью механизмов государственно-частного партнёрства. Предприниматели, полагает парламентарий, готовы идти и вкладываться в инфраструктуру массового спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России создадут условия для занятия спортом в шаговой доступности.

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