Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве в 2021 году по программе реновации планируется начать переселение 29 тыс. человек. Об этом 20 ноября сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

По информации Бочкарёва, опубликованной на портале Стройкомплекса Москвы, в столице по программе реновации появилось 75 новостроек, ещё 175 домов находятся на стадии возведения, около сотни зданий проектируются. Всего программой предусмотрено 472 стартовые площадки.

До конца 2024 года московские власти планируют переселить около 170 тыс. жителей из 1,2 миллиона.