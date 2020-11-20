Уфа, , 13:19 — REGNUM Дистанционное обучение для учеников с 6-го по 10-й класс продлили в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба республики по недопущению распространения коронавируса.

Сообщается, что ученики с шестого по десятый класс с 23 по 29 ноября текущего года продолжат учиться дистанционно. Ученики с первого по пятый класс и одиннадцатиклассники продолжат очное обучение. Очно также продолжат учиться и школьники в малокомплектных школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки было выявлено 124 случая заражения коронавирусом.

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