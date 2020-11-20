Варшава, , 13:14 — REGNUM CD Projekt RED выпустила новый трейлер игры Cyberpunk 2077, посвящённый Джонни Сильверхенду — персонажу Киану Ривза. Ролик опубликовали 19 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

По сюжету Cyberpunk 2077, Джонни Сильверхенд — это рок-звезда и известный экстремист, погибший «вечность назад». Однако при помощи специального чипа воспоминания этого персонажа и его образ оказываются внедрены в разум главного героя игры.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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