Вологда, , 13:12 — REGNUM Начальник департамента здравоохранения Вологодской области получил положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом в ходе прямого эфира в сети заявила глава регионального управления организации медицинской помощи Светлана Пчелинцева.

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«Серей Павлович Бутаков ушел на больничный в связи с новой коронавирусной инфекцией», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 уже переболели коллеги Бутакова из Мурманской и Архангельской областей.