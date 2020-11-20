Абакан, , 13:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии скончались три пациента с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в правительстве республики.

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Умерли 68-летняя и 73-летняя жительницы города Саяногорска, а также 74-летняя жительница Абакана. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, за весь период пандемии в Хакасии скончались 99 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 ноября в республике коронавирус выявлен у 10 267 человек, выздоровел 6931 человек. Получают лечение 2194 пациента.

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