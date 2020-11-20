Москва, , 13:08 — REGNUM Практически каждый четвёртый водитель в России (23%) не откажется от пользования автомобилем при любой стоимости бензина, свидетельствуют данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Прекратят ездить на автомобиле, если стоимость превысит 50 рублей за литр бензина, 18% автолюбителей, если будет выше 60 рублей — 9% опрошенных. Цена выше 70 рублей заставит задуматься о поездках на авто 4%.

Цена 80 рублей за литр бензина станет решающей для 6% водителей. При нынешней стоимости бензина от поездок на личном авто уже отказались 14%. Высокие цены на бензин чаще пугают мужчин, чем женщин — 20% против 15%.

Опрос проведен 10—18 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году.

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