Уфа, , 13:08 — REGNUM 220 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 19 948 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 18 069 человек (более 90% пациентов). На учете у врачей стоят 195 пациентов.

Сообщается, что в Самарской области за минувшие 24 часа скончались четыре пациента с COVID-19, которые страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем: 55-летняя, 81-летняя, 88-летняя женщины и 66-летний мужчина. Всего по области скончалась 373 пациента с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 ноября в регионе было зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусом.

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