Салехард, , 13:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 197 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 16 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 36, в Губкинском — 14, в Пуровском районе и Новом Уренгое — по 15, в Новом Уренгое — 13, в Салехарде — 12.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 198 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 20 ноября зарегистрировано 24 377 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 591 человек, 223 пациента с COVID-19 скончались.

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