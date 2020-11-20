Абакан, , 13:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 177 человек, за весь период — у 10 267. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в республиканском правительстве.

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Выздоровел 91 человек. Всего в регионе выздоровел 6931 человек.

Получают лечение 2194 пациента. У 207 человек болезнь протекает в тяжёлой форме, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Хакасии выявили 176 носителей коронавируса.

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