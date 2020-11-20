Ташкент, , 12:59 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана разместило на Лондонской фондовой бирже суверенные международные облигации на общую сумму $750 млн, сообщили в пресс-службе узбекистанского минфина.

На бирже размещены два транша на $555 млн и 2 трлн сумов ($192 млн) под 3,7% и 14,5% соответственно. Изначально доходность узбекистанских евробондов составляла 4,25% и 15,25% соответственно.

Облигации в иностранной валюте погасят до 25 ноября 2030 года, в национальной валюте Узбекистана — до 25 ноября 2023 года. Объем заявок составил $3,8 млрд и 5 трлн сумов. Это позволило снизить первоначальный процент доходности.

В минфине пояснили, что средства от евробондов пойдут на компенсацию бюджетного дефицита и на финансирование различных проектов в 2021 году.

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