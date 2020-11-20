Брянск, , 12:59 — REGNUM Очное обучение большинства школьников возобновляется в Брянской области. Посещение школ было приостановлено на две недели в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в региональном оперативном штабе.

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К привычному режиму обучения возвращаются ученики 5−11 классов с 23 ноября. Очные уроки продолжатся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: обязательная уборка помещений с дезсредствами и утренняя термометрия, максимальное разобщение детей из разных классов, разное время начала уроков и перемен для каждых классов и закрепление их за собственными кабинетами.

Ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться, регион в скором времени может выйти на плато по заболеваемости.

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