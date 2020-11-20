Барнаул, , 12:57 — REGNUM В связи с карантинными мероприятиями, связанными со взрывным распространением коронавируса, в Барнауле скорректировали не только новогодние мероприятия, но и то, как будет выглядеть новогоднее убранство столицы Алтайского края.

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Как сообщает сегодня, 20 ноября, телеграм-канал Барнаульской мэрии, на площади Сахарова будет смонтирована главная елка и установлены четыре маленькие детские горки и одна — средняя. Кроме этого, будут сооружены четыре входные секции в виде ледяных башен с подсветкой и два детских ледовых аттракциона.

Также для барнаульцев обещают создать 14 ледовых барельефов и одну скульптуру символа года. Не обойдётся без двух скульптур Деда Мороза и Снегурочки. Так как принято решение, что мероприятий с массовым скоплением людей не будет, праздник будут создавать новые украшения и обновлённая иллюминация.

В частности, планируется приобрести новые светодиодные украшения с интересным названием «Бокал» в количестве 14 штук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, власти Барнаула, готовясь к новогодним праздникам, решили отказаться от части традиционных праздничных мероприятий.

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