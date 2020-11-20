Москва, , 12:54 — REGNUM На сегодняшний день у представителей законодательной власти есть более важные вопросы, нежели споры вокруг того, чей портрет должен висеть на стене в местной администрации — великого русского поэта Александра Пушкина или президента РФ Владимира Путина. Такое мнение, комментируя недавний конфликт на эту тему в Санкт-Петербурге, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля посоветовал в этой ситуации повесить вместе оба портрета — и главы государства, и писателя, «и успокоиться на этом».

«Есть более важные вопросы, которыми следует заниматься», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в совете депутатов муниципального образования «Смольнинское» разразился скандал. Парламентарий Никита Юферев от партии «Яблоко», который в одном из кабинетов администрации повесил портрет поэта Александра Пушкина, позднее обнаружил, что кто-то заменил его фотографией президента РФ Владимира Путина. Депутат сорвал её и порвал. Как пояснил сам парламентарий, он «принял меры депутатского реагирования».

В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.