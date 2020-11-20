Омск, , 12:53 — REGNUM Власти Омской области отреагировали на проблему омского блогера-студента из деревни Станкевичи Алексея Дудоладова, который вынужден был залезать на берёзу, чтобы выйти в интернет для дистанционных занятий.

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Как сообщили ИА REGNUM 20 ноября в областном правительстве, с блогером встретился губернатор региона Александр Бурков.

Бурков пригласил Дудоладова в общественный совет при региональном министерстве промышленности и связи. Блогер будет контролировать, как осуществляется программа по устранению цифрового неравенства, и о результатах докладывать напрямую губернатору.

«Мне нужна независимая оценка — где и кого в первую очередь будем обеспечивать сотовой связью и широкополосным интернетом, потому что у нас сотни населённых пунктов имеют неполное покрытие, а программа для малых поселений начинает действовать только со следующего года и федеральные средства дают только в следующем году», — отметил Александр Бурков.

В родной деревне блогера, где не больше сотни жителей, решено в экспериментальном порядке применить новое технологическое решение с установкой на телевизионной вышке усилителя. В населённом пункте будет установлен специальный передатчик, позволяющий в определённом диапазоне частот принимать сигнал и раздавать интернет. Если этот способ окажется действенным, его будут применять в других населённых пунктах.

Добавим, Дудоладов принял предложение главы региона поработать в составе общественного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Алексей Дудоладов — студент Омского института водного транспорта — записал видеообращение для Буркова, в котором пожаловался на отсутствие быстрой и стабильной интернет-связи для дистанционной учёбы.

Для того, чтобы выйти в Zoom, «пообщаться с преподавателями и доказать», что он не пропускает дистанционные занятия просто так, Дудоладов был вынужден залезать на восьмиметровую берёзу.

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