Москва, , 12:50 — REGNUM «Единая Россия» ведет переговоры с правительством РФ о создании единой диспетчерской службы такси специально для врачей, сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Кроме того, по его словам, партия будет добиваться, чтобы операторы такси ввели льготный социальный тариф и работали без коммерческой наценки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ проработать возможность финансирования единой службы такси для помощи врачам и пациентам.