Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Развитие инфраструктуры спорта и физкультуры необходимо не только крупным городам Ростовской области, но и небольшим населённым пунктам. Спортивные площадки необходимо не только создавать, но и сделать доступными все желающим. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Однозначно не ответить, что важнее — деньги или популяризация спорта среди молодежи — нельзя. В Ростове-на-Дону, городе-миллионнике, до сих пор нет дворца спорта в его классическом понимании — центра игровых видов спорта. Его уже несколько лет строят и будут строить на бульваре Комарова. Я сторонник шаговой доступности спорта и физкультуры. Это в том числе площадки, которые находятся во дворах. Но на спортивные площадки часто вешают замок, чтобы сохранить оборудование, покрытие, чтобы не тратиться на содержание», — отметил народный избранник.

Собеседник ИА REGNUM считает, что на каждой площадке должен работать инструктор.

«Занятия физической культурой могли бы проводить инструкторы. Это должны быть люди, которые получают адекватную заработную плату и заниматься с детьми. Дети должны увидеть процесс, их нужно мотивировать. Нет молодёжи, которая бы не хотела заниматься спортом. Им важен пример. Мотивировать можно каждого», — уверен Косинов.

По его словам, новые спортплощадки необходимо строить, проанализировав привязку к месту, изучив логистику.

«В Ростове мы бездумно лепим многоэтажки, где можно и нельзя, лишая детей спорта. Необходим подход, о котором мы говорили десять лет назад, необходима инфраструктура, в том числе это социальные объекты и спортивные залы. Коронавирус показал важность профилактики заболеваний дыхательной системы, воспалительных процессов. Этому поможет регулярная физкультура. Надо обратить внимание на народные виды спорта, которыми можно заниматься во дворе», — высказал мнение депутат.

В настоящее время в Ростовской области в перечень аккредитованных региональных спортивных федераций входят организации по 65 видам спорта.

ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ продолжит работу по популяризации спорта среди людей всех возрастов.