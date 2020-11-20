Москва, , 12:43 — REGNUM За минувшие сутки лаборатории в России выявили 24 318 случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 ноября в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Это значение стало рекордным с начала пандемии. Общее число случаев достигло 2 039 926, выздоровели 24 318 пациентов, скончались 35 311 человек, в том числе 461 — за минувшие сутки.

В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом: 6902 и 2394 соответственно. Общее число обнаруженных случаев в российской столице достигло 539 970, в Петербурге — 92 794.

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