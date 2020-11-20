Воронеж, , 12:34 — REGNUM Воронежский государственный университет принял решение о работе в удалённом режиме до 6 февраля 2021 года. Об этом сообщили 20 ноября в вузе.

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Таким образом, Воронежский государственный университет стал первым из воронежских вузов, который, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки продлил дистанционное обучение для студентов.

Воронежские вузы начали переходить на удалённый формат обучения в конце октября-начале ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщало ИА, ожидается, то на неделю, до 29 ноября, удалённый формат обучения продлят и для части воронежских школьников. Однако 30 ноября они вернутся за парты.