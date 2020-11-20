Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве для поликлиник и больниц закупят современное оборудование, которое будет интегрировано в городское цифровое пространство. Об этом 20 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В информации напомнили, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено 39 млрд рублей на обновление и модернизацию оборудования в медучреждениях. Новая техника заменит ту, которая приобреталась семь-десять лет назад.

«Новое оборудование цифровое, его интегрируют в единое цифровое пространство столицы, что позволит увеличить качество диагностики», — говорится в сообщении.

Планируется приобрести технику для диагностики, хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа, а также стерилизационное, дезинфекционное, офтальмологическое и лор-оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, побывавший в Забайкалье с рабочим визитом дальневосточный полпред Юрий Трутнев провёл совещание, на котором обсуждались проблемы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. По его итогам была достигнута договорённость о поставке в регион необходимого медицинского оборудования, согласно заявке.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкалью пообещали помочь с недостающим медоборудованием

Читайте развитие сюжета: В Уфе передали шесть автомобилей представителям детских медорганизаций