Владикавказ, , 12:31 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение местному жителю, которого подозревают в применении насилия к представителю органов власти. В 2000 году 45-летний житель села Чермен не подчинился требованиям сотрудников полиции на стационарном посту КПМ-105, сбил шлагбаум и скрылся на машине с места происшествия.

При этом получил серьезные травмы сотрудник ДПС. Его госпитализировали в больницу, врачам которой удалось спасти правоохранителя.

Все эти годы с момента совершения преступления виновника искали, задержать его удалось лишь в сентябре 2020 года в Ингушетии, сообщили 20 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону. В настоящее время суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.