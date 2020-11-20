Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM На каток в культурном пространстве «Новая Голландия» в центре Петербурга допустят не больше 200 человек за один сеанс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 20 ноября представители проекта.

5 Культурное пространство Новая Голландия Дарья Драй © ИА REGNUM

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Это обусловлено новыми правилами, которые введены Смольным с 23 ноября из-за пандемии коронавируса: не больше одного посетителя на 10 кв. метров площади льда. Каток в «Новой Голландии» занимает 2000 кв. метров.

«В этом году на сеанс допускается 200 человек, из расчета 10 кв. метров ледового поля на одного человека, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга. Билеты, как и в прошлом году, можно купить онлайн», — уточнили представители проекта.

Каждый год время работы катка разделяется на сеансы длиной в 1 час, так что на одном сеансе может присутствовать ограниченное количество человек. Допускать посетителей в зону проката коньков и камер хранения буду только в маске. Если у гостя ее нет, он сможет купить ее в инфоцентре.

Напомним, также с учетом новых правил будет работать каток в общественном пространстве «Севкабель» на Васильевском острове. Здесь одновременно смогут кататься 210 человек.

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Напомним, с 23 ноября в Петербурге закрываются все катки в ТРЦ. Для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования.

Как уже сказано, в зоне для катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны. Для крытых катков дополнительно установлены требования о недопущении массового катания более 30 человек. На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.

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