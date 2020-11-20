Томск, , 12:25 — REGNUM На площади Новособорной в Томске начался монтаж главной городской ёлки диаметром 10 метров и высотой 24 метра. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в администрации Томска.

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Искусственную ель на Новособорной должны полностью смонтировать и украсить до 10 декабря. Работы производятся за счёт внебюджетных средств.

Ёлку украсят 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами, вокруг «ствола» установят резной ледяной цоколь.

Добавим, в Томске из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия, однако живые и искусственные новогодние деревья в ближайшее время обещают установить в ледовых городках во всех районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах Краснодарского края отменены ночные новогодние гуляния и традиционные мероприятия на площадях.

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